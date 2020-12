Esporte Zagueiro do Goiás testa positivo para Covid-19 O último caso registrado no elenco esmeraldino aconteceu há mais de dois meses

O Goiás registrou novo caso da Covid-19 no elenco. O zagueiro Chico testou positivo nesta segunda-feira (28) e cumprirá quarentena de dez dias. O último caso registrado no elenco esmeraldino aconteceu há mais de dois meses, quando o atacante Henrique Almeida contraiu a doença no dia 17 de outubro. A equipe esmeraldina foi uma das mais afetadas pela Covid-19 no...