Esporte Zagueiro do Goiás tem ajuda de luxo para manter a forma durante paralisação Nos exercícios caseiros durante as férias e o distanciamento social , zagueiro do Goiás conta com as orientações da mulher, que é estudante de Educação Física

Nas férias do zagueiro Fábio Sanches, do Goiás, a palavra moleza não vai fazer parte do vocabulário do jogador, que tem sido cobrado em casa para manter os treinamentos em dia durante a paralisação do futebol por causa da pandemia do novo coronavírus. A mulher do defensor, Camila Sanches, é quem incentiva, dá bronca, orienta e ajuda o esmeraldino a manter a forma na ausê...