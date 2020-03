Os jogadores do Goiás se reuniram nesta terça-feira (17) e comunicaram à diretoria do Goiás que não entrariam em campo contra o Atlético-GO. Posteriormente, a Federação Goiana de Futebol definiu pela paralisação do Campeonato Goiano. O zagueiro Rafael Vaz e o atacante Rafael Moura ressaltaram a importância dos cuidados com a saúde e pediram para que os torcedores tomem todos os cuidados possíveis.

O zagueiro Rafael Vaz destacou a importância da decisão sobre a paralisação das atividades no clube. O experiente jogador lembrou que, neste momento, o mais importante é preservar vidas.

"Com certeza, sabemos que a vida vale muito mais que algum troféu, dinheiro ou qualquer coisa que o mundo tenha para nos oferecer. Nada mais justo e está muito mais claro que todos estão lutando pelas vidas de nossos familiares e pelas nossas também", disse Rafael Vaz.

O atacante Rafael Moura disse que os jogadores devem dar exemplo e pediu para que os torcedores se mantenham em casa. "Nós atletas, como formadores de opinião e exemplos, vamos ficar em casa e pedimos que todos vocês também se recolham a seus aposentos", pediu Rafael Moura.