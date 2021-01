Esporte Zagueiro do Goiás espera voltar para casa com seis pontos na bagagem Depois de vencer o Coritiba, David Duarte espera que a equipe esmeraldina termine o “tour” no Sul do País com novo triunfo, desta vez contra o Internacional

O zagueiro David Duarte espera voltar para Goiânia com seis pontos na bagagem. Depois de superar o Coritiba, em Curitiba, o Goiás quer mais três pontos contra o Internacional, em Porto Alegre, pela 29ª rodada, que pode terminar com o time esmeraldino fora da zona de rebaixamento. Finalizar o “tour” pelo Sul do País com mais um triunfo pode ser fundamental para a equipe na busca pela per...