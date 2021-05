Esporte Zagueiro do Goiás completa trio de novidades Reynaldo César falou sobre características de "marcação e dar carrinho" na chegada ao alviverde

A pouco mais de duas semanas da estreia na Série B, o Goiás segue apresentando novidades no elenco para sua torcida. Nesta quarta-feira (12), o clube apresentou um pacote com três reforços que vestiram a camisa e falaram sobre suas perspectivas no novo clube. O zagueiro Reynaldo César (24), o meia-atacante Dieguinho (25) e o volante Caio Vinícius (22) foram as novida...