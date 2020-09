Esporte Zagueiro do Goiás apresenta primeiros métodos de Thiago Larghi Em coletiva, Fábio Sanches contou que treinador espera que a equipe esmeraldina mantenha posse de bola, em alguns momentos suba a marcação e imponha ritmo da partida

Uma das expectativa desde a chegada de Thiago Larghi é saber como o treinador pretende fazer o Goiás jogar, após três anos de estudos após a saída do Atlético-MG, em 2018, que o apresentou para cenário nacional. Segundo o zagueiro Fábio Sanches, a equipe esmeraldina buscará manter a posse de bola, conforme situações do jogo vai subir a marcação e tentará impor o ritmo no ...