Esporte Zagueiro do Goiás aposta em surpresa contra Palmeiras Fábio Sanches lembra que clube esmeraldino já garantiu classificação à Sul-Americana 2020 e confia em bom desempenho na próxima quinta-feira

O Goiás entrou na semana final do Campeonato Brasileiro Série A. Na quinta (5), enfrentará o Palmeiras, fora de casa, e no domingo (8), encerra o Nacional contra o Grêmio, no Serra Dourada. O clube paulista, próximo adversário, não ganha há cinco partidas - sendo três derrotas consecutivas - e vive uma crise, com demissão do técnico Mano Menezes e diretor Alexandre M...