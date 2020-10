Esporte Zagueiro do Goiás é liberado para procurar novo clube Lucão fez poucos jogos desde que chegou ao clube em 2019

Sem espaço no Goiás, o zagueiro Lucão, de 24 anos, está liberado pela diretoria esmeraldina para encontrar um novo clube. O jogador chegou ao Goiás em 2019, a pedido do técnico Ney Franco, mas só jogou cinco vezes pelo time esmeraldino. A diretoria está no mercado em busca de um jogador para o setor, que viu também a saída de Rafael Vaz, recentemente. Nesta tempor...