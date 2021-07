Esporte Zagueiro do Brasil, Diego Carlos fez 1º teste descalço e trabalhou desde criança Com o defensor em campo, a seleção brasileira entra em campo contra a Costa do Marfim neste domingo (25), às 5h30 (Brasília)

No primeiro teste para se tornar jogador de futebol, o zagueiro da seleção olímpica de futebol Diego Carlos estava descalço. Acostumado a jogar nas ruas de Barra Bonita, em São Paulo, o zagueiro não se acanhou em fazer o teste sem chuteiras, pois simplesmente não tinha o dinheiro para comprar um par. Hoje, ele está jogando as Olimpíadas de Tóquio-2020. Com os pés...