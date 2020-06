Esporte Zagueiro do Atlético se anima com chegada de Vagner Mancini Éder acredita que os níveis de treinos no Dragão serão maiores, agora que atividades vão ser direcionadas para disputa da Série A e Copa do Brasil

O zagueiro Éder, de 25 anos, chegou ao Atlético-GO neste ano para ser opção no sistema defensivo. Com a chegada do técnico Vagner Mancini, prevista para quarta-feira (1º), Éder se anima, pois os treinamentos serão direcionados à disputa da Série A, prevista para começar no dia 9 de agosto, e da Copa do Brasil. O jogador, que também atua como lateral direito, va...