Esporte Zagueiro do Atlético-GO vive ansiedade por estreia na Série A Oliveira chegou ao Dragão com objetivo de jogar Série B e conta os dias para atuar na primeira Série A

Quando chegou ao Atlético,no ano passado, o zagueiro Oliveira, então com 22 anos, tinha no currículo a disputa de campeonatos estaduais pelo Tigres do Brasil e Bangu, no Rio de Janeiro. O sonho do jovem jogador era disputar um Campeonato Brasileiro. Oliveira não só o fez, como foi importante em duas boas campanhas do Dragão na Série B, sendo que a última delas rendeu o ...