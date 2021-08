Aos 12 anos, Eder Ferreira Graminho fez as malas e rumou em busca do sonho de ser jogador de futebol. História comum a milhares de garotos na idade, mas que demonstra a personalidade e, ao mesmo tempo, a facilidade daquele menino para se adaptar às novas realidades e ao convívio com situações e pessoas diferentes. Aquela viagem continua e, após 14 anos de estrada, Eder está na oitava cidade do roteiro que não tem hora certa de acabar.

Para o zagueiro do Atlético-GO, que neste domingo (29) enfrenta o Internacional, às 18h15, no Estádio Antonio Accioly, a vida é um eterno aprendizado. Ele procura curtir a experiência de migrante tocantinense e morador de Goiânia desde o início do ano passado.

Natural de Gurupi-TO, Eder tem 26 anos. Foi batizado pelo nome por influência do pai, Sadi Graminho, um “gaúcho bruto” apreciador de Eder Jofre, maior pugilista brasileiro. “Ele (pai) gostava de lutas, de boxe. Nunca fui fã de luta, mas aprendi a gostar do Eder Jofre”, afirma o zagueiro, garantindo que conhece muito da história do ex-boxeador.

O sobrenome Graminho vem da família paterna, que tem descendência italiana. Do lado materno, Eder tem traços da goianidade. A mãe, Raimunda Nonata, é oriunda de Gurupi e nasceu quando o município pertencia ao Estado de Goiás - o Tocantins foi criado no dia 5 de outubro de 1988. Depois, Raimunda mudou a documentação pessoal.

“A minha mãe pode ser considerada goiana. Gurupi tem muitos traços que encontro aqui, é muito parecida com o que vejo do povo de Goiânia”, compara o jogador. Ele conta que a mãe é doceira, salgadeira, confeiteira, faz pastel e pamonha. É a típica “cozinheira de mão cheia” e, assim, ganha a vida comercializando estes produtos em Gurupi.

O irmão do meio, Wendell, é churrasqueiro, e o caçula, Enzo, é uma criança de sete anos que ganha os mimos da família.

É deste ponto de partida que Eder se mudou para Santo Antônio do Amparo-MG, para atuar no Amparense, clube de empresários do interior mineiro. Desde os 12 anos, convive com a distância da família. “Na média, nos vemos uma vez por ano.”

Depois, ele foi morar em Belo Horizonte e atuou na base do América-MG. A próxima parada foi Salvador, onde complementou a base e se profissionalizou no Bahia. “Era bom de bola (risos). Era camisa 10 (meia) no começo. Virei volante na base do Bahia e, depois, fui recuado para a zaga”, relembra Eder.

Pelo caminho, ainda apareceram o Novorizontino, em Novo Horizonte-SP, no interior paulista. A seguir, passou por Curitiba (atuou no Athletico-PR), Recife (jogou no Sport) até chegar a Goiânia.

A experiência na capital baiana ficou marcada pela identificação com a culinária local, com destaques para comidas como acarajé e Vatapá, além da descoberta da beleza soteropolitana e da força cultural da cidade em pontos históricos como Pelourinho, Elevador Lacerda, Mercado Modelo, locais que ele fez questão de conhecer e frequentar.

Atuando pelo Bahia, Eder foi contemporâneo do goleiro Jean (ex-Atlético-GO) e conheceu outro goleiro, Fernando Miguel, à época no Vitória. Jogadores de clubes de forte rivalidade, ambos estreitaram laços na Igreja Ramo da Videira. Daí, foi um passo para que se tornassem amigos. Eder convidou Fernando para ser padrinho de casamento dele com Ana Paula (também tocantinense).

“Para mim, Fernando (Miguel) é uma referência. Nossas famílias se identificam muito”, explica.

A passagem por Curitiba é marcada pelo nascimento do filho, Romeo Alves Graminho. O nome poderia ser Romeu ou Romel, mas Eder diz que Romeo “foi mais uma questão de simpatia” após ter visto o nome com esta grafia durante uma leitura. O garoto, de semblante sempre alegre, costuma aparecer sempre ao lado do pai nos treinos do Atlético-GO.

Jogador "descobre" a terapia em Goiânia

Em Goiânia, Eder fez uma descoberta que tem acrescentado muito à formação e à vida pessoal e profissional. Através de uma amiga da mulher dele, Eder se interessou por fazer terapia. Passou a ter uma sessão semanal com a psicóloga Neide Pereira.

“A cada encontro, vamos debatendo, trocando ideias. Ela (Neide Pereira) não trabalha com esporte, mas tem sido uma pessoa muito importante, tem me ajudado muito. Hoje, vejo as coisas e a vida de forma mais leve, por outro ângulo”, explica Eder. “Estou bem alinhado com a realidade, acho que consigo ser bom marido, bom pai, bom filho e um bom profissional.”

A mudança para Goiânia, no início do ano passado, caiu muito bem para a família de Eder. Eles se adaptaram à capital goiana, ao clube, mas pouco aproveitaram da beleza da cidade. A chegada da família Graminho coincide com o início da pandemia do coronavírus.

“Fora do futebol, ajo normalmente. Aqui, estamos mais fechados, por causa da pandemia. Não pude aproveitar tanto, mas me identifico muito com Goiânia”, revela Eder, que não deixa de saborear o frango caipira, a galinhada, pequi e outras iguarias da culinária goiana. Pratos em que a mãe dele, Raimunda, é especialista.

O jogador também curte os rodeios. Neste final de semana, acompanhará pela internet a Festa do Peão de Barretos-SP. É uma parte do lado caipira e interiorano dele.

Entre os sonhos de consumo, planeja viver na zona rural assim que encerrar a carreira. Por enquanto, tem uma casa em Palmas, capital tocantinense, onde passa férias. “Tenho vontade de ser fazendeiro, ter uma terrinha, trabalhar com agropecuária.”

Viver em Goiânia também é opção futuramente. Por enquanto, o importante é curtir o bom momento.

Pela internet, Eder também busca informações e adquire conhecimentos, pois não teve muito tempo para se dedicar ao ensino formal. Do jeito dele, aprendeu o básico de inglês. Acabou “gastando” um pouco do que sabe do idioma durante duas semanas, em Orlando (EUA), quando disputou a Florida Cup de 2017 pelo Bahia.