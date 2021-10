Esporte Zagueiro do Atlético-GO segue em estado grave na UTI do Hugol Fellipe de Jesus apresentou ligeira evolução em seu quadro e respira espontaneamente

Internado em estado grave na UTI do Hugol desde terça-feira da semana passada (dia 12 de outubro), o jogador Fellipe de Jesus Moreira começa a apresentar evolução, ainda lenta, no processo de recuperação após sofrer duas paradas cardíacas durante treino no CT do Dragão. Ele foi socorrido por um dos médicos do clube na ocasião, Lucas Ricci, após apresentar os sintomas...