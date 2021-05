Esporte Zagueiro do Atlético-GO revela sensação após eliminação e mira Palestino Éder aponta frustração do Dragão após queda no Campeonato Goiano, mas diz que elenco virou a chave para disputa da Sul-Americana

O zagueiro Éder, titular do Atlético-GO desde o ano passado e um dos líderes do elenco, descreveu a sensação entre os atleticanos após a eliminação na semifinal do Goianão 2021, nos pênaltis, para o Grêmio Anápolis, na noite de domingo (9). O time anapolino venceu o Dragão nas penalidades pela incrível contagem de 12 a 11 - no tempo regulamentar, a eq...