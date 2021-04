Esporte Zagueiro do Atlético-GO retorna aos treinos e será opção para fases decisivas Oliveira está fora desde 7 de abril, quando se machucou em partida contra o Grêmio Anápolis

O zagueiro Oliveira, de 25 anos, está ausente da equipe do Atlético-GO desde o dia 7 de abril, quando se machucou ainda no primeiro tempo da partida em Anápolis, no Estádio Jonas Duarte, contra o Grêmio Anápolis. O jogador era titular absoluto da defesa atleticana, mas a contusão no joelho (tendinite) acabou por deixá-lo fora do time desde então, em tratamento médico e...