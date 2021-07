Esporte Zagueiro do Atlético-GO projeta disputa interna; jogo da volta tem alteração Oliveira deve voltar a ser titular contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil

O zagueiro Oliveira voltou a ser titular do Atlético-GO na vitória sobre o Santos (1 a 0), com boa atuação, domingo (25). Ele deve ser um dos titulares que inicia o jogo contra o Athletico-PR na tarde desta quarta (28), na Arena da Baixada, em Curitiba, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Oliveira sabe que o jogo será decisivo para o Dragão e o próprio jogador, p...