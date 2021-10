Esporte Zagueiro do Atlético-GO não tem alteração no quadro e segue na UTI do Hugol Fellipe, de 18 anos, está em estado grave e entubado desde terça-feira, quando sofreu duas paradas cardiorrespiratórias, uma delas durante treino

O Atlético-GO usou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira (14), para atualizar o quadro de saúde do zagueiro Fellipe, de 18 anos, que se encontra internado na UTI do Hugol desde o início da tarde de terça-feira (12). "Fellipe ainda se encontra na UTI do Hugol, em estado grave. Entubado, sedado e com uso de medicamentos vasoativos". A informação é a mesma ...