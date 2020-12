Esporte Zagueiro do Atlético-GO lamenta falhas nos dois clássicos contra o Goiás Éder acredita que o time rubro-negro perdeu seis pontos contra o principal rival, por erros individuais nos lances que geraram os gols esmeraldinos

Os discursos no Atlético-GO depois da derrota para o Goiás, no último clássico de 2020, são de lamentações. Para o técnico Marcelo Cabo, o Dragão não conseguiu reproduzir em gols o volume ofensivo criado durante a partida disputada na segunda-feira (7). Na opinião do zagueiro Éder, a equipe atleticana falhou no lance do gol marcado por Rafael Moura, assim como já tinha falhado no clássico do 1º turno, com erros individuais de Everton Felipe e Oliveira. “Claro...