Esporte Zagueiro do Atlético-GO fala que clube tem 'todo cuidado possível' com pandemia Jogador testou positivo para o coronavírus há pouco tempo, ficou fora da final do Estadual e fala sobre risco maior em voos

O zagueiro Éder, de 25 anos, ficou fora da final do Campeonato Goiano, diante do Goianésia, porque contraiu a Covid-19 e não atuou contra Palmeiras, Coritiba e Azulão do Vale. O período de isolamento o obrigou a assistir à final do Estadual pela TV, além de ter ficado distante do filho (Romeu) durante duas semanas. Ainda assim, Éder garante a segurança que sente no a...