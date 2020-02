Esporte Zagueiro do Atlético-GO descarta sentimento de revanche contra o Jaraguá Equipes disputam a liderança do Goianão neste sábado (29), no Estádio Olímpico

Titular na maioria dos jogos do Atlético nesta temporada, o zagueiro Oliveira descarta que o time rubro-negro encara o jogo deste sábado (29), diante do Jaraguá, líder do Estadual, como uma revanche. No 1º turno, o Jaraguá venceu Dragão, no Amintas de Freitas, por 1 a 0, a única derrota da equipe até agora no Estadual. Para o defensor, o que o Dragão precisa é busc...