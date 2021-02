O zagueiro Éder saiu de campo na bronca com a arbitragem de Marcelo de Lima, após empate do Atlético-GO com o Santos, neste sábado (6). O defensor rubro-negro esteve envolvido no lance que gerou o gol de empate do Peixe, no duelo válido pela 35ª rodada do Brasileirão.

No ano passado, a International Board (IFAB) anunciou nova mudança nas regras do futebol. Na ocasião, qualquer toque de um jogador com a mão e/ou braço na bola, dentro da área, mesmo que acidentalmente e distante do corpo, o lance deve ter o pênalti assinalado. O que ocorreu no lance do pênalti marcado para o Santos.

“Eu até falei para o Marcelo (de Lima) que (a bola) realmente tocou, mas a regra deixa o jogo muito chato. Eu não consigo sair assim (com braços colados para trás) na direção da bola. Eu perco mobilidade, não consigo interceptar um cruzamento ou finalização. Enfim, marcou o pênalti, já foi”, criticou Éder, ao Premiere, na saída do gramado.

O zagueiro, apesar da reclamação, enalteceu a atuação do Atlético-GO no empate com o Santos. “Devido às circunstâncias, nossa atuação foi boa. Perdemos um jogador (Matheus Vargas expulso), eu acho que foi falta antes e deveria ter sido marcada. Mas tenho que ressaltar a entrega da nossa equipe. Nós suportamos bem quando fomos atacados, infelizmente sofremos o gol de empate, mas precisamos valorizar esse ponto”, opinou Éder.

Sem Nicolas (cláusula contratual), João Victor e Matheus Vargas (suspensos), o Atlético-GO visita o Athetico-PR na próxima rodada do Brasileirão. O duelo válido pela 36ª jornada será disputado no domingo (14), a partir das 18h15.