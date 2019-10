Há cinco rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético deixou de vencer - foram quatro empates e uma derrota. A queda técnica do time se faz sentir na pontuação - esperava chegar aos 50 pontos o quanto antes e, após a 30ª rodada, soma 49 pontos. Também se vê ameaçado de sair do grupo dos quatro melhores colocados (G4) e, na sexta-feira, faz jogo decisivo com o América (MG), no Estádio Antônio Accioly, às 19h15. Precisa vencer para recuperar confiança, tranquilidade, crédito com a torcida e pontos na arrancada rumo ao acesso à Série A.

Titular nos últimos jogos da Série B, o zagueiro Oliveira admite que o fato de não vencer há cinco rodadas já incomoda o elenco. "Incomoda bastante, porque estamos sempre em busca de resultados, buscando melhorar, de obter a vitória. Cinco jogos (sem vitória) é algo bastante chato, mas estamos trabalhando firme. Fizemos um bom jogo com o Botafogo (em Ribeirão Preto, na estreia do técnico Eduardo Barroca e poderíamos ter saído com a vitória. Não foi possível, mas temos de valorizar o ponto conquistado lá (em Ribeirão Preto), contra um adversário difícil", disse o zagueiro Oliveira.

Para ele, a pressão por resultados é algo normal no futebol e o jogador tem de jogar sempre no limite. "Nós, jogadores, sempre entramos pressionados, independente de qualquer jogo. É sempre pressão. Nesse jogo, terá (pressão) também, mas o importante é o iime jogar bem e conquistar a vitória", afirmou o defensor do Atlético. "Trabalhamos com isso há bastante tempo", ressaltou o jogador do Dragão.

Assim, pressionado pela própria natureza do futebol, marcado pelas cobranças, mas ciente de que a pressão pelo resultado positivo diante do América (MG) já se faz sentir, Oliveira não vê meio termo na sexta. "Em todos os jogos, só pensamos em vitória, jogamos em busca do três pontos. Respeitamos a equipe do outro lado, o América (MG), que é uma grande equipe, está numa crescente, obteve várias vitórias seguidas. Mas em casa, temos de nos impor, fazer bom jogo e vencer", frisou.