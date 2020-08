Esporte Zagueiro diz que Vila Nova jogará mais ligado contra o Remo Capitão do Tigre, Adalberto mantém discurso de companheiros colorados, e cobra correções de erros para se recuperar na Série C

A goleada sofrida pelo Vila Nova, por 4 a 0, para o Ferroviário, fez com que reflexões fossem feitas no elenco colorado que se prepara para disputa da 4ª rodada da Série C. Para Adalberto, o Tigre deve entrar mais ligado em campo, no duelo contra o Remo, no próximo domingo (30). “Temos que trabalhar bastante todos os dias, mais do que trabalhamos na semana passada. Sei da qual...