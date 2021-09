Esporte Zagueiro diz que renovação com Atlético-GO será tratada no fim do ano Eder acredita que momento para discutir a renovação não é propício, pois a prioridade é garantir a permanência na Série A

O zagueiro Eder, de 26 anos, é apontado como um dos mais regulares jogadores do Atlético-GO desde o ano passado. Porém, o contrato dele com o clube termina em fevereiro de 2022 e não houve, até agora, um acordo entre as partes para estender o vínculo. Eder garante que há interesse dele e do Dragão, mas há outras propostas. Não descarta a permanência, mas não a gara...