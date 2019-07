Esporte Zagueiro diz preferir vitórias do Vila Nova a protagonismo isolado Diego Jussani marca gol contra ex-clube e Tigre empata na estreia de Marcelo Cabo

O zagueiro Diego Jussani fez valer a famosa “lei do ex” no Estádio Serra Dourada, na tarde de ontem. Foi dele o gol de empate do Vila Nova que decretou o 1 a 1 como resultado final da partida contra o América-MG, válida pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.O tento feito contra seu último clube, em cabeceio após cobrança de falta de Alan Mineiro, aos 32 m...