Zagueiro deixa Vila Nova e segue para Portugal

O zagueiro Sávio, de 20 anos, formado nas categorias de base do Vila Nova está de saída do clube. O destino é Portugal, onde defenderá o Farense, da 2ª Divisão, por empréstimo. O vínculo de Sávio com o clube português será válido até o dia 30 de junho, com opção de prorrogação por mais um ano. Nesta transferência, o Tigre não receberá recompensa financeira. O cont...