Esporte Zagueiro da base do Vila Nova não treina e pode estar em negociação Matheus Barbosa subiu para equipe principal após disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Segundo diretoria, jogador foi liberado para resolução de problemas particulares

O Vila Nova pode anunciar, nos próximos dias, mais um negócio com jogador da base. Depois do atacante Erick, o zagueiro Matheus Barbosa deve deixar a equipe. O atleta de 19 anos apareceu na área de embarque do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, em postagem nas redes sociais. A foto, que foi apagada do perfil, tinha mensagem de "Boa Sorte". Matheus Barbosa dis...