Esporte Zagueiro comemora renovação de contrato e almeja longevidade no Goiás Fábio Sanches fica no time esmeraldino até o fim de 2021

Contratado pelo Goiás em 2017, após conquistar acesso com o Avaí para a Série A no ano anterior, o zagueiro Fábio Sanches renovou seu contrato com o time esmeraldino por mais duas temporadas. O defensor se tornou titular absoluto da equipe no Brasileirão desta temporada, deixou sequências de lesões no passado e agora projeta conquistar títulos e ficar por muito tempo n...