Esporte Zagueiro chega a 100 jogos pelo Goiás e destaca luta para ficar na Série A Fábio Sanches chegou ao Goiás em 2017, conviveu com lesões e vive estabilidade no time titular esmeraldino

No clube desde o início de 2017 e com contrato vigente por mais uma temporada, o zagueiro Fábio Sanches comemorou a marca de 100 jogos pelo Goiás, após a vitória no clássico sobre o Atlético-GO, por 1 a 0, no Estádio Antônio Accioly. O defensor é um dos líderes do atual elenco e ressalta a importância de deixar o time esmeraldino na Série A do Campeonato Brasileiro. Fábio Sanche...