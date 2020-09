Esporte Zagueiro celebra retorno e prevê reação do Goiás na Série A David Duarte voltou a disputar uma partida da principal competição do País depois de quase 15 meses - defensor se recuperação de grave lesão no joelho

No dia 10 de junho de 2019, o zagueiro David Duarte sofreu uma lesão grave no joelho e perdeu o restante da temporada passada. Recuperado em março, precisou aguardar seu retorno aos gramados por causa da paralisação do futebol, causada pela pandemia da Covid-19. No domingo (6), o defensor de 25 anos voltou a disputar uma partida da Série A, na derrota por 2 a 1 para ...