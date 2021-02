Esporte Zagueiro afirma que Atlético-GO pode sonhar com vaga na Libertadores Rubro-negro tem mais cinco jogos na Série A do Brasileiro para buscar vaga em competição internacional

O zagueiro Éder tem sido um dos jogadores mais regulares do Atlético-GO na Série A. A regularidade mostrada por ele nos jogos é, na visão dele, uma marca do Dragão desde o início da temporada passada e que, neste mês (fevereiro), vai ser concluída com jogos decisivos. Para Éder, o clube atingiu a primeira meta (45 pontos e a permanência na elite nacional), ...