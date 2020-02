Esporte Zagueiro Adalberto comemora gols e brinca ‘fiz praticamente três, pena que um foi contra’ Jogador marcou segundo gol pelo Vila Nova, na última quarta-feira (12), diante do Galvez, na classificação para 2ª fase da Copa do Brasil. Time se reapresentou nesta quinta-feira (13)

Os jogadores do Vila Nova se reapresentaram, nesta quinta-feira (13), após vencer o Galvez-AC pela 1ª fase da Copa do Brasil. O zagueiro Adalberto comemorou o segundo gol marcado com a camisa do Vila Nova. O primeiro havia sido diante do Goiânia, no último domingo (9). A leveza da classificação foi demonstrada na fala do atleta, que até lembrou o gol contra marcado n...