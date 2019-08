Esporte Zagueiro é regularizado no Vila Nova para a Série B; atacante aguarda Elivelton teve o nome publicado no BID da CBF, na tarde desta quarta-feira (7), e pode atuar pelo Tigre. Bruno Mezenga ainda espera notificação

O zagueiro Elivelton, apresentado pelo Vila Nova no fim da última semana, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira (7) e está à disposição do técnico Marcelo Cabo para atuar pela Série B do Campeonato Brasileiro. Recém-chegado, o atacante Bruno Mezenga ainda aguarda a regularização. Ambos ...