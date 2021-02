Esporte Zagueiro é regularizado e pode estrear pelo Vila Nova Walisson Maia teve contrato registrado na CBF e está liberado para jogar pelo time colorado

O zagueiro Walisson Maria foi regularizado e pode estrear pelo Vila Nova. O contrato do jogador foi registrado e publicado no Boletim Informativo Diário da CBF. O defensor de 29 anos é um dos dez reforços do Tigre para a temporada 2021, ele tem vínculo até o final deste ano. Segundo o cronograma do Vila Nova, Walisson Maia deve ser apresentado nesta quinta-feira (25), n...