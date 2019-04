Esporte Zagueiro é chamado pra treinos na seleção brasileira sub-15

Finalista de três categorias de base no Campeonato Goiano do ano passado, o Atlético aos poucos começa a colher frutos no departamento amador. Na noite de sexta-feira (12), o zagueiro Renato, da equipe sub-15 do Dragão, foi chamado pelo técnico da seleção brasileira sub-15, Paulo Victor Gomes. Renato ficará treinando na Granja Comary durante sete dias, de 22 a 2...