Esporte Zé Roberto vê Atlético-GO pressionado pelo Z4 para vencer Sport Empate do Vasco empurra Dragão para a zona de rebaixamento e equipe goiana precisa pontuar contra o Sport, no fechamento da rodada, para ficar fora da faixa de degola

O sistema ofensivo do Atlético-GO tem feito poucos gols na Série A do Brasileiro. Até agora, o Dragão fez 19 gols e precisa ampliar essa marca para que o time também possa melhorar a pontuação na competição. Um dos artilheiros do time, com dois gols, o atacante Zé Roberto tem consciência que a equipe atleticana está numa faixa perigosa na elite nacional e ficar entre o...