Esporte Zé Roberto sobre volta ao Atlético-GO: 'pouco provável' Atacante, que passou pelo Dragão no início da temporada antes de ir para os Emirados Árabes, está no Mirassol para a disputa do Campeonato Paulista

Um dos nomes da lista do Atlético-GO para reforçar o elenco para a disputa da Série A e Copa do Brasil, o atacante Zé Roberto admitiu interesse do clube pelo retorno dele, mas disse que as conversas mudaram o tom. O jogador de 26 anos foi apresentado pelo Mirassol-SP e falou à imprensa por videoconferência. Ele reforça o time na fim da 1ª fase do Campeonato Paulista, f...