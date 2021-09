Esporte Zé Roberto prevê partida decisiva do Atlético-GO com Corinthians Para atacante, jogo é "uma final, jogo de seis pontos". Dragão não atua neste fim de semana e pega o rival paulista no dia 12 de setembro

O atacante do Atlético-GO, Zé Roberto, espera um jogo equilibrado, difícil e decisivo contra o Corinthians, no dia 12 de setembro, domingo, no Estádio Antonio Accioly. As duas equipes estão separadas por apenas dois pontos - o time paulista tem 27 pontos (em 6º lugar), contra 25 pontos do Dragão (7º colocado), mas o alvinegro joga neste fim de semana. No início da Sér...