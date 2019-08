Esporte Zé Roberto Guimarães diz que Tóquio-2020 será sua última Olimpíada O treinador está há 16 anos no cargo com a seleção brasileira

Responsável por levar as seleções brasileiras de vôlei a três títulos olímpicos, o técnico José Roberto Guimarães revelou que Tóquio-2020 será a sua última Olimpíada da carreira. Assim, ele deve deixar o comando da seleção feminina, onde atua há 16 anos, logo após a disputa do grande evento, em julho do próximo ano. "Com certeza será a última Olimpíada", disse Zé Ro...