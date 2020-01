Esporte Zé Roberto deixa o Atlético-GO após ‘proposta irrecusável’ Atacante deixa o Dragão rumo aos Emirados Árabes Unidos. Segundo a direção atleticana, clube receberá compensação financeira de R$ 800 mil

Após 19 dias no Atlético-GO, o atacante Zé Roberto deixou o Dragão e deve ser oficializado como reforço do Baniyas Sport, do Emirados Árabes Unidos. O clube pagou, segundo o presidente do clube goiano, o valor da multa rescisória, que seria de R$ 800 mil, e acertou a contratação do jogador de 26 anos. Zé Roberto deixa o Atlético após dois jogos e dois gols marcad...