Esporte Zé Roberto define seleção que vai a Tóquio e deixa Sheilla fora dos Jogos A seleção embarcará no dia 12 de julho para Tóquio e fará sua estreia contra a Coreia do Sul, no dia 25 de julho

A CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) anunciou neste sábado (26) a lista com as 12 atletas que vão representar a seleção feminina na Olimpíada de Tóquio. O técnico José Roberto Guimarães convocou a promissora ponteira Ana Cristina, 17, destaque na Superliga com a camisa do Flamengo, que pela primeira vez participará da Olimpíada. O treinador deixou de fora a...