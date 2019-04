Esporte Zé Roberto define 1ª lista de convocadas do ano para seleção brasileira de vôlei Liga das Nações, Campeonato Sul-Americano, Pré-Olímpico dos Jogos de Tóquio-2020 e Copa do Mundo são as competições que a seleção disputará na temporada

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou nesta quinta-feira (18) os nomes das primeiras jogadoras convocadas pelo técnico José Roberto Guimarães para a seleção brasileira. A listagem visa a disputa da Liga das Nações, do Campeonato Sul-Americano, do Pré-Olímpico para os Jogos de Tóquio-2020 e para a Copa do Mundo, competições que ocorrerão ao longo desta temporada. ...