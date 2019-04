Esporte Zé Rafael vê com tristeza a final do Paulista: 'Campeão tinha de ser o Palmeiras' Time alviverde foi eliminado na fase semifinal, nos pênaltis, para o São Paulo. Meia perdeu um pênalti no duelo

O meia Zé Rafael afirmou nesta sexta-feira que superou o pênalti perdido diante do São Paulo, na semifinal do Campeonato Paulista, mas vê com tristeza a decisão entre o Corinthians e o time tricolor e acha que o título deveria ficar com o Palmeiras. "A gente fica triste (fora da decisão), paramos no detalhe. Tínhamos totais condições de estar disputando esta final....