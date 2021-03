Esporte 'Zé do Atlético-GO' estreia com gol em 2021 e elogia companheiro de time Atacante marcou gol com passe preciso de Marlon Freitas, que ganhou reverência: "é o pilar do nosso time"

O atacante Zé Roberto estreou pelo Atlético-GO na temporada 2021 marcando gol. Foi dele o primeiro da vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio Anápolis, neste sábado (13), no Estádio Antônio Accioly, pela 4ª rodada do Campeonato Goiano. Com média de um gol por jogo no Goianão, o jogador recusa o apelido de "Zé do Goianão", mas valoriza os gols marcados. "Sou o Zé do Atl...