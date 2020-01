Esporte Zé Carlos no Goiás: da prancheta aos dados Revelado no clube nos anos 90, ex-lateral esquerdo vira analista de desempenho da comissão técnica

José Carlos Leal vive um período de aprendizado em 2020. Após ter trabalhado como técnico nas categorias de base do Goiás, o ex-jogador do alviverde encara, também no clube esmeraldino, a tarefa de ser analista de desempenho. O grande desejo é seguir a carreira fora de campo, mas como auxiliar técnico.“Eu não vou dizer que não serei treinador, futuramente. Mas meu ob...