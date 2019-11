Esporte Yago Rocha avalia retorno e projeta jogo aberto do Goiás contra o Bahia Recuperado de lesão no quadril, lateral foi titular no empate contra o Vasco

O lateral direito Yago Rocha foi uma das surpresas do Goiás contra o Vasco. Após ter a participação descartada por Ney Franco, na coletiva antes do jogo, o atleta atuou, como titular, do empate em São Januário. "Fizemos um ótimo trabalho, muito intenso, na fisiologia e na fisioterapia, e acabei liberado. Consegui ajudar a equipe a fazer um bom jogo, o que foi o mais impo...