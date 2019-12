Esporte Yago Felipe revela desejo de permanecer no Goiás em 2020 Emprestado pelo Vitória, meio-campista admite vontade de seguir no clube goiano. Conversas serão feitas após término da Série A

O Goiás vive um misto de sentimentos após o jogo com o Fortaleza. A frustração pela derrota por 2 a 1, em pleno Serra Dourada, contrasta com a alegria por ter garantido vaga na Copa Sul-Americana da próxima temporada. "Quando a gente vai criando as oportunidades, temos de corresponder a altura. Estamos fazendo um bom segundo turno, o que criou uma expectativa nos to...