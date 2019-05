Esporte Yago Felipe ressalta atenção em vitória sobre o Botafogo e perseverança do Goiás na Série A Meia, recém-chegado ao esmeraldino, substituiu Léo Sena no começo da partida diante do alvinegro carioca e se destacou

Ao substituir Léo Sena, que deixou o jogo contra o Botafogo machucado ainda na primeira metade da etapa inicial, Yago Felipe mostrou personalidade com a camisa do Goiás. Diante do alvinegro carioca, o meia deu a assistência para Kayke marcar o único gol da partida, que levou o esmeraldino a conquistar sua 3ª vitória em cinco jogos na Série A do Brasileiro e ocupar a 6...