Esporte Yago Felipe não segue no Goiás, admite dirigente Túlio Lustosa, gestor de futebol esmeraldino, confirma que negociação foi encerrada e revela que meio-campista está acertado com o Fluminense

O Goiás não conta com Yago Felipe para a temporada 2020. As esperanças esmeraldinas de renovarem o empréstimo junto ao Vitória chegaram ao fim, de acordo com Túlio Lustosa, gestor de futebol alviverde, que revelou que o futuro do atleta será no Rio de Janeiro. "Ele não segue. Pelo que o agente dele me passou, está fechado com o Fluminense. São valores que não co...