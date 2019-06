Esporte Yago Felipe comemora início no clube e projeta gols e mais espaço Pelo Goiás, o jogador sabe que tem a sombra de Léo Sena, mas sonha em repetir temporada regular

Contratado sob desconfiança da torcida, o volante Yago Felipe soube aproveitar as oportunidades que teve na primeira parte do Brasileirão e agora busca espaço e gols no alviverde. Jogando mais adiantado, Yago Felipe marcou nove gols no ano passado pelo Vitória, temporada em que realizou 47 jogos e chamou atenção do Goiás. Chegou como reforço para o Brasileirão e ...